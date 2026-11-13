Rockwell Medical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rockwell Medical hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rockwell Medical 19,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at