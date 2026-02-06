ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,98 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,82 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,24 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,22 Milliarden DKK.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 DKK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,21 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A im vergangenen Geschäftsjahr 28,94 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 28,75 Milliarden DKK umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,34 DKK und einem Umsatz von 28,50 Milliarden DKK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at