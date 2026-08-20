ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,29 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 4,35 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 7,47 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,37 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,44 DKK sowie einen Umsatz von 7,16 Milliarden DKK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at