ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,07 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A ein EPS von 4,11 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,77 Milliarden DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,15 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at