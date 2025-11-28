ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,37 DKK gegenüber 5,44 DKK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 7,19 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,14 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at