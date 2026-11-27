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27.11.2026 06:31:29
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2,62 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,37 DKK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 6,84 Milliarden DKK in den Büchern – ein Minus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A 7,19 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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