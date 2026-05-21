ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,07 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,11 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,39 Prozent auf 6,77 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B 7,15 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at