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20.08.2026 06:31:29
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 3,29 DKK gegenüber 4,35 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,47 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 7,37 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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