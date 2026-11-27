ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,37 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,83 Prozent zurück. Hier wurden 6,84 Milliarden DKK gegenüber 7,19 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at