ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,37 DKK. Im Vorjahresviertel waren 5,44 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,19 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,14 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at