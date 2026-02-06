ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,98 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,82 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7,22 Milliarden DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,24 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B 19,21 DKK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,94 Milliarden DKK im Vergleich zu 28,75 Milliarden DKK im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 EUR und einen Umsatz von 3,82 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at