ROCKWOOL A-S Un äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,46 Prozent auf 1,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at