ROCKWOOL A-S Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ROCKWOOL A-S Un hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,06 Milliarden USD gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at