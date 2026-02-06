ROCKWOOL A-S Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Un stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,87 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,13 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Un 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 USD. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Un im vergangenen Geschäftsjahr 4,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Un 4,17 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at