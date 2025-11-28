ROCKWOOL A-S Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ROCKWOOL A-S Un veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

ROCKWOOL A-S Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,800 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at