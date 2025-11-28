ROCKWOOL A-S Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ROCKWOOL A-S Un stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,13 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at