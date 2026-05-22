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22.05.2026 06:31:29
ROCKWOOL A-S Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ROCKWOOL A-S Un gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ROCKWOOL A-S Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,06 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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