Rockwool International A-S (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rockwool International A-S (A) lud am 09.02.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 7,11 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 31,80 DKK sowie einem Umsatz von 7,61 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rockwool International A-S (A) 29,08 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,97 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 92,42 DKK je Aktie sowie einem Umsatz von 29,57 Milliarden DKK gelegen.

Redaktion finanzen.at