Rocky Brands: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rocky Brands hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,98 Prozent auf 122,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at