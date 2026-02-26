Rocky Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rocky Brands hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 139,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,96 USD, nach 1,52 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 481,98 Millionen USD, während im Vorjahr 453,77 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at