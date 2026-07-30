Rocky Brands gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rocky Brands hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,4 Millionen USD – ein Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rocky Brands 105,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at