Rocky Brands präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rocky Brands hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,28 Prozent auf 138,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at