|
30.04.2026 06:31:29
Rocky Brands verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rocky Brands hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Rocky Brands einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Rocky Brands 124,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!