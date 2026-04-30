Rocky Brands verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rocky Brands hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Rocky Brands einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Rocky Brands 124,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at