Rocky Mountain Chocolate Factory Aktie
WKN DE: A14PUF / ISIN: US77467X1019
|
14.01.2026 02:25:43
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Rocky Mountain Chocolate Factory Inc (RMCF) revealed Loss for third quarter of -$0.16 million
The company's earnings came in at -$0.16 million, or -$0.02 per share. This compares with -$0.85 million, or -$0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.4% to $7.54 million from $7.89 million last year.
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.16 Mln. vs. -$0.85 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.11 last year. -Revenue: $7.54 Mln vs. $7.89 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocky Mountain Chocolate Factory Inc
|2,14
|7,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsende rot -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.