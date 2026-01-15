|
Rocky Mountain Chocolate Factory: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Rocky Mountain Chocolate Factory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,44 Prozent auf 7,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,9 Millionen USD gelegen.
