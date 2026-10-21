Rocky Mountain Chocolate Factory: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rocky Mountain Chocolate Factory hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Rocky Mountain Chocolate Factory hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at