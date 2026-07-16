Rocky Mountain Chocolate Factory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rocky Mountain Chocolate Factory lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Rocky Mountain Chocolate Factory 6,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at