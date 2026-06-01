Rocky Mountain Chocolate Factory vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rocky Mountain Chocolate Factory hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rocky Mountain Chocolate Factory -0,370 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 6,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 24,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rocky Mountain Chocolate Factory 8,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,560 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,50 Millionen USD – eine Minderung um 7,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,58 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at