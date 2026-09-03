Rocky Mountain High Brands präsentierte Quartalsergebnisse

Rocky Mountain High Brands hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rocky Mountain High Brands in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,0 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at