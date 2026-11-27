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27.11.2026 06:31:29
Rocky Mountain Liquor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rocky Mountain Liquor lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Mit einem Umsatz von 10,1 Millionen CAD, gegenüber 10,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,90 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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