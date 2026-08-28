Rocky Mountain Liquor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rocky Mountain Liquor äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,7 Millionen CAD – eine Minderung von 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at