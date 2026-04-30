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30.04.2026 06:31:29
Rocky Mountain Liquor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rocky Mountain Liquor hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig standen 9,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rocky Mountain Liquor 10,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,60 Millionen CAD – eine Minderung um 2,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,71 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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