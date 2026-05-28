Rocky Mountain Liquor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rocky Mountain Liquor hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Rocky Mountain Liquor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rocky Mountain Liquor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at