Rocky Shore Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rocky Shore Gold ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rocky Shore Gold die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Rocky Shore Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Rocky Shore Gold vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at