Rocky Shore Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rocky Shore Gold gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at