Rococo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rococo präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Rococo mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at