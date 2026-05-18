Rococo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rococo äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 11,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 38,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,82 Prozent auf 2,39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at