Rodedawg International Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rodedawg International Industries präsentierte in der am 02.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3000 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,62 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,02 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at