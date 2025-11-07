Rodgers Silicon Valley Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rodgers Silicon Valley Acquisition hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 84,95 Prozent auf 8,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at