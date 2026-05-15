Rodgers Silicon Valley Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rodgers Silicon Valley Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at