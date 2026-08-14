Rodgers Silicon Valley Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rodgers Silicon Valley Acquisition lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Rodgers Silicon Valley Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at