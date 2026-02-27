|
27.02.2026 06:31:29
Rodgers Silicon Valley Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rodgers Silicon Valley Acquisition präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,95 Prozent auf 11,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,750 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,82 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 23,07 Millionen USD in den Büchern gestanden.
