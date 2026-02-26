Rodina-91 AD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rodina-91 AD hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rodina-91 AD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 96,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen EUR im Vergleich zu 0,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.

