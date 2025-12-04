Rodna Zemia-Holding AD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rodna Zemia-Holding AD lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz wurden 48,8 Millionen BGN gegenüber 47,9 Millionen BGN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at