RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,78 BRL gegenüber -0,680 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS mit einem Umsatz von insgesamt 74,8 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 39,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at