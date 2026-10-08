Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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08.10.2026 17:35:27
Rodrigo Duterte ruled fit to stand trial by ICC judges
Judges at the International Criminal Court said Rodrigo Duterte was fit to understand the charges at his trial, which is set to begin in November. His legal team argued that he suffers from cognitive deficiencies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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