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07.08.2026 06:31:29
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 TRY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,160 TRY ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,25 Prozent auf 17,4 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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