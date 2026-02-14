14.02.2026 11:02:38

Röttgen bewertet Rubio-Rede verhalten positiv

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Rede von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz verhalten positiv gewertet. Rubios Rede "hat einen Rahmen geschaffen, in dem über die Meinungsverschiedenheiten im transatlantischen Verhältnis gesprochen werden kann", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Die Rede habe alle konkreten politischen Themen wie etwa den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelassen, sagte Röttgen. Rubio habe die historische Verbindung und die gemeinsamen Erfolge der USA und der Europäer betont. "Positiv war, dass er die Untrennbarkeit des Schicksals der USA und Europas hervorgehoben hat", ergänzte der CDU-Politiker.

Rubio hatte Europa während seiner mit Spannung erwarteten Rede in München die Hand gereicht - dabei aber ein düsteres Bild vom Ist-Zustand der verbündeten Nationen gezeichnet./bk/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
