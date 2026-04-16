Heelys Aktie
WKN DE: A0LF1U / ISIN: US42279M1071
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16.04.2026 23:24:41
Roger Adams Dies at 71; Invented the Rolling Sneakers Known as Heelys
You could walk in them like gym shoes, but if you rocked back on your heels the wheels emerged, turning them into roller skates. In the early 2000s, the company sold millions.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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