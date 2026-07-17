Summit Corporation Aktie

Summit Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01

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17.07.2026 16:00:08

Roger Summit, Who Invented an Early Online Search Service, Dies at 95

A research scientist at Lockheed, he came up with the idea for a computer system that would search scientific and technical literature almost instantaneously.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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